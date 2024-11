Quotidiano.net - India, autobus precipita in un burrone. Almeno 36 vittime e tre feriti gravi

, 4 novembre 2024 – Tragedia In, nello stato settentrionale dell'Uttarakhand, dove36 persone sono morte dopo che l’che le trasportava èto in unvicino alla città di Almora. Ne ha dato notizia un funzionario del governo locale. “Per ora 36sono state confermate e tresono stati trasportati in ospedale in elicottero", ha dichiarato alla stampa un alto funzionario dello stato himalayano dell'Uttarakhand in seguito all’incidente. L'è caduto in una gola mentre percorreva la strada tra le città di Pauri e Ramnagar, entrambe nell'Uttarakhand. Una catena umana di volontari si è schierata lungo i ripidi pendii e ha attraversato un fiume in piena, aiutando a estrarre idai resti dell'. I cadaveri sono stati portati fuori e adagiati sul retro di un camion.