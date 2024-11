Lanazione.it - Incidente mortale alle prime luci dell’alba, corpo sbalzato dall’auto

Pisa, 4 novembre 2024 –di oggi, 4 novembre: i soccorritori poco dopo le 5 hanno trovato un’auto, una Lancia Ypsilon, ribaltata in strada lungo la strada regionale 206 Pisana-Livornese, all’altezza tra la rotatoria e via Bellatalla, nella zona di Ospedaletto (Pisa). All’esterno della vettura, i soccorritori giunti sul posto, hanno trovato ilsenza vita di una persona, probabilmente sbalzatanell’impatto. Notizia in aggiornamento