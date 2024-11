Laprimapagina.it - Il mare di carta

IldiDi Vincenzo Calafiore 01 Novembre 2024 Udine “ ..sono nato l’undici dicembre e non sapevo ancora che la poesia custodita nell’anima potesse scatenare tempeste! “ Vincenzo Calafiore La brezza del mattino che arriva dal, mi fa dono dei suoi segreti e mi dice: non svelarli a nessuno, sono del tuo sogno, quel sogno che ancora si deve avverare. Mi sveglio e guardandomi allo specchio, mi riconosco, sono io .. Poi col passare del tempo comincio a cambiare, mi trasformo in tanti altri. Forse è una maniera, la mia, di sottolineare la vita mia con un pensiero del momento, il più delle volte non scritto, ma dettato da un inconscio selvaggio, come fosse una confessione anche se breve, o forse una incauta imprecazione. Scrivevo un tempo di questa vita, deldiche è in noi. Unmacchiato di sangue che pian piano ha divorato i blu e i viola, le tonalità dell’amore, della fratellanza, dell’amore.