IA, rara specie di ape blocca piano Meta su centro dati e nucleare

Roma, 4 nov. (askanews) – I piani di, la casa madre di Facebook, per creare unelaborazioneper l’intelligenza artificiale alimentato da una centralesono statiti per preoccupazioni a carattere ambientale, tra cui anche la scoperta di unadi ape presente sul sito che era stato individuato per la centrale. Lo riporta il Financial Times, secondo cui la vicenza è stata comunicata da Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, durante un incontro con quadri e dirigenti del gruppo la scorsa settimana. Il quotidiano cita due fonti anonime che avrebbero partecipato all’incontro. I problemi sopraggiungono mentre le principali connazionali rivali diin questo segmento – Amazon, Google e Microsoft – hanno già approntato piani analoghi, per alimentare i loro centriper l’intelligenza artificiale con centrali atomiche. Il Ft aggiunge che le ricerche effettuate utilizzando sistemi basati sull’intelligenza artificiale consumano fino a 10 volte tanto l’energia di una ricerca internet standard tramite Google.