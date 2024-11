Liberoquotidiano.it - Gruppo Ecp, società benefit: “Delegare per crescere, è questa una delle chiavi per il successo aziendale”

(Adnkronos) - L'azienda di consulenza fondata da Pietro Zappaterreno spiega i vantaggi della delega per sbloccare importanti risorse all'internoimprese Roma,4 novembre 2024. Nel mondo imprenditoriale italiano, la pratica della delega è ancora poco diffusa, sebbene rappresenti uno strumento potentissimo per incrementare l'efficienza e la produttività di un'azienda, favorendo l'autonomia operativavarie unità. La delega, quando strutturata e pianificata, consente di suddividere le responsabilità in modo intelligente, distribuendo compiti e competenze tra diverse figure professionali. Questo processo permette non solo di alleggerire il caricofigure apicali, ma anche di aumentare la resilienza e la capacità dell'organizzazione di adattarsi ai cambiamenti e di superare le difficoltà.