Ilgiorno.it - Gino Panaiia scomparso da Zibido San Giacomo, cos’è successo al 25enne? Le ipotesi

Milano, 4 novembre 2024 – Dov’è? Il giovane èla sera di Halloween daSan, paese di quasi 7mila abitanti nelle campagne tra il Naviglio Pavese e il Parco del Ticino. Capelli neri e occhi castani,ha 25 anni, è alto 175 centimetri e pesa un’ottantina di chili. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto blu e aveva un marsupio contenente il portafoglio e il telefono cellulare, che al momento risulta spento. La scomparsa LeLe ricerche L’appello La scomparsa Di lui non si hanno più notizie dalla notte tra giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre, quando, dopo aver trascorso una serata in un locale in compagnia di alcuni amici, si è allontanato alla guida di un motorino Piaggio grigio Liberty 1505 targato DJ92588. Viene ripreso anche dalle telecamere del locale.