Ilfattoquotidiano.it - Faccio appello ai familiari delle vittime di mafia: unitevi nella ricerca della verità, basta attacchi

Sono particolarmente amareggiato per come certuni denigrano e offendono i figli di Paolo Borsellino e il legale che li rappresenta Fabio Trizzino, marito di Lucia Borsellino. Sono altrettanto amareggiato di come è ridotta l’anti. Non pensavo che l’anti, potesse ridursi a fan da tifo da stadio. Da poliziotto, il mio paradigma era accertare la, perché solo con lasi potrà ottenere giustizia. Parimenti, mi guardai bene di cavalcare teoremi senza costrutto, da qualsiasi parte provenivano e quindi invito tutti a rapportarsi con elementi fattuali e se del caso, recarsi a denunciare, visto che le Procure d’Italia sono sempre aperte.