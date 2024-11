Sport.quotidiano.net - Empoli-Como 1-0, il gol di Pellegri stende i lariani al Castellani

, 4 novembre 2024 - L'c'è, iltraballa ancora. Il posticipo del lunedì pomeriggio di Serie A, valido per l'11^ giornata, ha visto i toscani prevalere di misura sui. Allo stadioun primo tempo opaco e senza emozioni ha lasciato spazio ad una ripresa più frizzante, inaugurata dal gol di Pietro. La punta empolese ha timbrato il cartellino al 47', in quello che è stato l'episodio che ha determinato l'esito della sfida. Per la squadra di Fabregas si tratta della terza sconfitta consecutiva, mentre quella di D'Aversa si porta a quota 14 punti e stacca di cinque lunghezze la zona retrocessione. Le formazioni titolari Roberto D'Aversa schiera il suocon il 3-4-2-1. In porta c'è Vasquez, protetto da De Sciglio, Ismajli e Viti. Gyasi e Pezzella corrono sulle corsie laterali a tutto campo, mentre Haas ed Henderson sono i due centrocampisti centrali.