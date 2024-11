Linkiesta.it - Dom Ruinart lancia il suo 2013

Fondata nel 1729 nel pieno dell’Illuminismo, in un mondo ricco di idee, scambi e cultura, Maisonè la più antica Maison de Champagne al mondo. Nelle sue Crayères, gli esperti dello Chardonnay perpetuano la “semplicità” che contraddistingue la Maison. Rivelano la luminosità di questo vitigno, che ha una naturale eleganza e freschezza aromatica. Ma è in abbinamento con la grande cucina che questo champagne trova la sua naturale evoluzione, proprio come succede a Enoteca La Torre, ristorante bistellato all’interno di Villa Laetitia, esempio romano di bellezza e bontà fuse insieme.