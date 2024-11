Inter-news.it - De Grandis: «Dimarco una garanzia. Tre palle gol create!»

Stefano Deha parlato dell’importanza del successo dell’Inter sul Venezia in ottica scontro diretto con il Napoli. Poi un commento sul valore di Federicoper i nerazzurri. IL PUNTO – L’Inter ha avuto la meglio rispetto al Venezia grazie al gol di Lautaro Martinez che è valso il definitivo 1-0. Sul punto si è espresso il giornalista Stefano De, che ha così commentato la situazione relativa ai nerazzurri a Sky Sport: «Inter ha soltanto un punto in meno, quindi può guardare diversamente allo scontro diretto con il Napoli. I nerazzurri hanno la fortuna di trovare sempre una risorsa giusta, che sia Thuram o Lautaro Martinez.è una, così come Bastoni. Si tratta di una catena che dà sicurezza ai nerazzurri».