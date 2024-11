Biccy.it - Chiofalo, 100.000 Euro in chirurgia: “Vittima. Chi ha pagato gli interventi”

Myrta Merlino oggi a Pomeriggio 5 ha ospitato Francescoper parlare diestetica e ritocchi. L’ex volto di Temptation Island di recente ha dichiarato che glisul suo corpo sono costati più di 100.000, ma poco fa ha fatto delle precisazioni importanti. A richiedere e pagare per quelle operazioni pare siano state le agenzie di moda per le quali lavorava Francesco (che adesso sta con un’ex tronista di Uomini e Donne).: “Le agenzie di moda volevano queglie me li pagavano”. “Io sono un po’del sistema che parte dal mondo della moda e dei fotomodelli. Io da ragazzo facevo il fotomodello. E ci sono delle differenze. Il fotomodello al differenza del modello ha bisogno dei primi piani. Quando ho iniziato io nel 2010 o 2011 si scattava in Kodak e non c’era ancora l’uso di adesso di Photoshop. Quindi tu dovevi avere dei parametri del viso perfetti davvero.