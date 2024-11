Cerveteri patto di collaborazione per il parco di Viale Manzoni | chiavi in mano a due cittadine

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 4 novembre 2024 – Dopo ilGiochi di Largo Giordano a Valcanneto e quello di Via Luni a Cerenova, anche ildiavrà chi si occuperà dell’apertura e della chiusura dei cancelli. È frutto della firma di un nuovodi, la cui ufficialità è stata sancita in Sala Giunta, all’interno del Palazzo del Municipio, con la sottoscrizione dell’accordo tra Comune die dueresidenti nelle adiacenze del, recentemente oggetto di importanti lavori di restyling realizzati attraverso i fondi del Pnrr. Grazie alla disponibilità e al senso di appartenenza al proprio territorio di queste due signore, si è giunti alla firma di questodi, che di fatto ufficializza lae consente loro, in completa sicurezza, soprattutto da un punto di vista legale, di prendere possesso delledele regolamentarne l’apertura e la chiusura dei cancelli.