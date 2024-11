Cavese-Foggia oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Simonetta Lamberti valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di. La compagine padrona di casa, dopo la vittoria centrata nel turno infrasettimanale contro il Messina, vuole dare seguito a questo risultato per risalire altre posizione in classifica e allontanarsi dalla zona playout., come seguire il match La formazione rossonera, dal suo canto, è reduce da due sconfitte consecutive subite contro Sorrento e Cerignola e spera di rialzare la testa in questa sfida per uscire dalla zona playout e puntare ai playoff. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 4 novembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254. Sportface.