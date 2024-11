Biccy.it - Caterina Collovati e Beatrice Luzzi litigano a Pomeriggio 5: “Come ti permetti di dire queste cose”

hanno litigato durante la puntata odierna di5 quando l’opinionista di Myrta Merlino, commentando in maniera pungente le gesta di Shaila Gatta al Grande Fratello, ha tirato in ballo l’attrice. “Lorenzo e Shaila quando sono tornati dalla Spagna non hanno rispettato molto gli altri inquilini”a #5 pic.twitter.com/myAIPBWOQ5 —5 (@5) November 4, 20245: “tidi” Le due, inizialmente, si sono trovate d’accordo nel giudicare irrispettosi gli atteggiamenti di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. “Sono stata previdente su Shaila” – ha esordito– “avevo detto che la libertà è bella, ma avevo anche parlato di pudore e rispetto per gli altri. E loro, quando sono tornati dalla Spagna, non sono stati molto rispettosi di Javier ed Helena che hanno davvero sofferto per loro.