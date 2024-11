Casal Palocco impiegata esposta per 36 anni alla fibra killer | l’INPS condannato a riconoscere i benefici amianto

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Roma, 4 novembre 2024 – “Il Tribunale di Roma hail prepensionamento e a rivalutare la posizione contributiva di una signora di 64all’durante la sua attività professionale comepresso l’ufficio amministrativo, ubicato nel container con materiali di, del Consorzio di, ubicato sull’omonima via (fronte ex Vaccheria, adesso CONAD), che si occupa di varie attività di manutenzione della zona residenziale nel quadrante ovest del Comune di Roma”. Ne dà notizia l’Osservatorio Nazionaleche spiega: “La donna, ignara e inconsapevole della condizione di rischio, per 36è stata, e ha subito un danno biologico causato da una fibrosi polmonare diffusa e ispessimenti pleurici riconosciuto anche dall’INAIL con precedente causa”. “Nel piazzale in utilizzo al Consorzio – si legge ancora nel comunicato stampa – venivano stipate lastre in cemento e cartoni, e in alcuni casi, il materiale veniva stipato con esposizione alle intemperie, al vento, con riduzione allo stato polveroso ed aerodispersione e inalazione in danno dei lavoratori.