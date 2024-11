Quotidiano.net - Camion a fuoco e chiodi in strada. Commando assalta la sede Dhl

Per darsi alla fuga indisturbati si sono lasciati alle spalle un muro di. E, senza concedere nulla al caso, alle auto e ai furgoni rubati in precedenza e dati alle fiamme, hanno aggiunto una buona dose diabbandonati sull’asfalto per forare sul nascere ogni speranza di star loro alle calcagne e assicurarli alla giustizia dopo un assalto in perfetto stile militare al polo logistico della Dhl. Il resto l’ha fatto il favore delle tenebre. La Secca, frazione di Monticelli d’Ongina, nel Piacentino,dell’azienda leader mondiale nel trasporto merci, notte a cavallo fra sabato e domenica. Ciak, si gira una rapina con effetti speciali degni di Hollywood e protagonista una banda di una quindicina di malviventi che alla multinazionale ha sottratto un bottino da un milione di euro in dispositivi elettronici, tra cellulari, tablet e computer nuovi di zecca.