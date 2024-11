Ilrestodelcarlino.it - Basket, Pistoia batte Reggio 73 a 70

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

, 3 novembre 2024 – Dopo il blitz esterno a Cremona, da parte della Unahotels, ci si era chiesti: ma come abbiamo fatto a vincere? A, il karma, per chi ci crede, ha restituito il colpo, e c’è infatti da chiedersi comeabbia potuto perdere una partita condotta per tre quarti, contro un avversario che aveva mille scimmie sulle spalle e che, fino al primo vantaggio, sentiva tutte le tensioni. Quel +1 arrivato a metà dell’ultima frazione ha però liberato la mente dei toscani, evocando invece cupi fantasmi in quella dei biancorossi, che hanno commesso parecchi errori, sbagliato scelte sia in attacco che in difesa e si sono ritrovati, quasi senza emotivamente accorgersene, sotto nel punteggio. Senza più riuscire a riequilibrare le sorti del match.