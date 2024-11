Auto a ottobre crollo delle immatricolazioni a -905% su anno

Lapresse.it - Auto, a ottobre crollo delle immatricolazioni a -9,05% su anno

Il ministeroInfrastrutture e dei trasporti comunica che ad2024 sono state immatricolate 126.488vetture a fronte139.078 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’precedente, pari ad una diminuzione del 9,05%. Il volume globalevendite mensili, pari a 671.722, ha interessato per il 18,83% vetture nuove e per l’81,17% vetture usate. Le vendite didi Stellantis a2024 in Italia ammontano a 31.924 veicoli, il 27,8% in meno rispetto all’del 2023. La quota di mercato del gruppomobilistico cala dal 31,7% dell’2023 al 25,2% dell’2024. Nei primi dieci mesi di quest’Stellantis ha immatricolato 397.232, in calo dell’8,02% rispetto all’analogo periodo del 2023 (431.876). La quota di mercato del gruppomobilistico nei primi 10 mesi del 2024 ammonta al 29,9%, rispetto al 32,8% di unfa.