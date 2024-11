Ilrestodelcarlino.it - Aurora, martedì i funerali della 13enne morta cadendo dal balcone a Piacenza

, 4 novembre 2024 – Sono stati fissati idi, ladopo essere caduta dallo scorso 25 ottobre: dell’omicidio è accusato il fidanzato di 15 anni, ora in carcere. La cerimonia si terrà domani alle 15, nella cattedrale di: i famigliari hanno chiesto riservatezza, e non sarà possibile scattare fotografie o effettuare riprese all’interno dell’edificio. Anche il Comune si stringe attorno al cordoglio per: è stato proclamato il lutto cittadino per domani, dalle 15 alle 16.30. Sin dalla mattina, le bandiere degli edifici pubblici saranno issate a mezz’asta. Allo stesso tempo, non sarà possibile organizzare eventi che contrastino “ con il senso di un lutto sincero e profondo, che ciascuno di noi sente come proprio”, come sottolineato dalla sindaca Katia Tarasconi.