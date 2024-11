Oasport.it - ATP Belgrado 2024: Lajovic unico serbo vincente oggi, esce di scena Darderi. Shapovalov rimonta Fucsovics

Si è chiusa la prima giornata del torneo ATP 250 di, entrato in calendario sostanzialmente all’ultimo ad affiancare Metz e sostituendo Gijon. Otto i match di primo turno giocati, in attesa dell’esordio di domani per Fabio Fognini. Il ligure è peraltro l’italiano ancora in gara, dato che Lucianoè stato eliminato dal tedesco Daniel Altmaier. Per buona misura sono i serbi i protagonisti di giornata. Ne vince uno su tre, Dusan, che peraltro ha vita facile con l’argentino Mariano Navone, il quale sul veloce non è esattamente quel che è sul rosso. Per il resto, perdono sia Miomir Kecmanovic che il qualificato Branko Djuric, ma se per il secondo, qualificato, non era impensabile una sconfitta, molto brutta è quello del primo, che di fatto chiude la stagione. Il match senz’altro più lottato è quello tra due qualificati che, per il valore, qualificati non possono senz’altro definirsi: è quello che vede Denisre Marton Foucsovics.