Calciomercato.it - Annuncio UFFICIALE: scelto il nuovo allenatore

Leggi tutto su Calciomercato.it

Arriva l’ufficialità da parte del club: dopo l’esonero è stata nominata la nuova guida tecnica Dopo l’esonero, la società ha già ufficializzato il. Il club non ha perso tempo e ha fatto subito il nome della nuova guida tecnica. Sudtirol,: panchina a Zaffaroni (LaPresse) – calciomercato.itLa notizia del cambio in panchina in casa Sudtirol aveva destato parecchie sorprese. Il lavoro fatto da Federico Valente non è stato gradito dalla proprietà. I 13 punti ottenuti dal tecnico italo-svizzero non sono stati sufficienti alla permanenza in panchina, con la sconfitta contro il Cesena per 1-0, la settima in campionato, che ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da lì la decisione di esonerare Valente, che era subentrato a dicembre dello scorso anno e aveva ottenuto il 12esimo posto in classifica nella prima stagione della storia dei tirolesi in Serie B.