A Pupi Avati il premio Giovanni Pascoli alla carriera Il regista | Con il poeta ho avuto un rapporto speciale

«Conho sempreunmisterioso e. Mi lega una vicenda familiare che mi colpì tanti anni fa quando il 10 agosto, giorno dell’omicidio del babbo del, persi mio padre e mia nonna in un incidente stradale proprio in Romagna». Ha esordito così ilitaliano, dopo aver ricevuto ilnel giorno del suo 86esimo compleanno, confermando un grande legame con lo scrittore italiano e di essere affezionato“poesia” delromagnolo, poiché anche in lui abita la “poetica del Fanciullino”. La consegna delè avvenuta nel paese d’origine di, ossia San Mauroe la proposta “mai realizzata” su«Provai anche a proporre un film su, senza riuscirvi. Mi dà molta gioia che un collega che stimo moltissimo, quale è Giuseppe Piccioni, ne stia realizzando uno proprio sulla vita di».