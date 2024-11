Oasport.it - A che ora Paolini-Sabalenka oggi, WTA Finals 2024: dove vederla in tv, programma, streaming

Leggi tutto su Oasport.it

Come da regolamento, nella seconda giornata dei gironi della prima fase delle WTA, in corso a Riad, in Arabia Saudita, si affronteranno tra loro, sia in singolare che in doppio, le vincitrici dei match d’esordio, e così, lunedì 4 novembre, l’italiana Jasminesarà opposta alla bielorussa Aryna. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 16.00 Il match tra l’italiana e la bielorussa sarà la terza ina partire dalle ore 11.00 italiane sul Center Court, e sarà prevista non prima delle ore 16.00 italiane, dopo la sfida di doppio Melichar-Martinez/Perez-Siniakova/Townsend ed il match di singolare Rybakina-Zheng (non prima delle ore 13.30 italiane).