WWE | Notizie dal backstage sull’assenza di Drew McIntyre

Un nuovo articolo di “Fightful Select” ha fatto luce sullo stato didurante la sua assenza dai programmi WWE. Lo scozzese non appare da ottobre, dopo la sua sconfitta all’interno dell’Hell in a Cell contro CM Punk a Bad Blood, che ha terminato la faida tra i due lottatori. L’atleta di Chicago si è presentato nella puntata seguente di Raw per confermare che si sarebbe preso un periodo di riposo, ed in seguito è stato riferito cheaveva subito una lacerazione alla testa che necessitava di essere medicata a dovere, e che anche lui come Punk si sarebbe quindi preso del tempo libero per medicare al meglio la ferita. Il lutto in famiglia “Fightful Select” ha poi aggiunto ulteriori informazionidi, spiegando che lo scozzese ha utilizzato il suo tempo libero per visitare la famiglia in Europa.