Un inverno con la prosa a Pollenza. Risate, misteri e serata dialettale

Grandi nomi per la nuova stagione del teatro "Giuseppe Verdi" di, organizzata dall’amministrazione comunale con l’Amat per gli spettacoli di. Saranno cinque, di cui uno fuori abbonamento, e vedranno sul palco Ettore Bassi, Francesco Pannofino, Cesare Bocci, Paolo Ruffini con i ragazzi della Compagnia Mayor Von Frinzius, Corrado Tedeschi e Deborah Caprioglio. "I titoli sono stati tutti scelti pensando di accontentare i molteplici gusti di una platea di affezionati che negli anni si è consolidata e che contiamo di ampliare", ha spiegato la consigliera comunale delegata alla cultura Alessandra Petrini. Si inizia mercoledì 8 gennaio 2025 con "Trappola per topi" di Agatha Christie: Ettore Bassi sarà il protagonista, per la regia di Giorgio Gallione.