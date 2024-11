Ilrestodelcarlino.it - Tre alluvioni a Castel Guelfo. Tripla mozione della minoranza:: "Il territorio va messo in sicurezza"

Tre mozioni sugli allagamenti di(tre in poco più di un anno). Le propongono i consiglieri Gianni Tonelli, Laura Mingozzi e Marco Signorini, all’opposizione con la lista civica ‘fa squadra’, in vista del consiglio comunale in programma giovedì sera, che si preannuncia peraltro piuttosto movimentato. La primaafferma sostanzialmente che l’alluvione è avvenuta non solo per l’evento atmosferico, ma per la mancata manutenzione del corso del fiume Sillaro.