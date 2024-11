Sport.quotidiano.net - Primavera. Impresa dei baby azzurri: Juve ko

Empoli 2ntus 1 EMPOLI: Versari, Moray, Majdandzic, Bacci (78’ Bacciardi), Falcusan, Lauricella (86’ Olivieri), Belardinelli (64’ Trdan), Matteazzi (86’ Bembnista), Mannelli, Campaniello (78’ Popov), Gravelo. All. Birindelli.NTUS: Zelezny, Nisci, Ripani, Crapisto (46’ Scienza), Vacca (46’ Pugno), Di Biase (79’ Lopez), Montero, Florea (71’ Finocchiaro), Bassino, Ngana (71’ Boufandar), Savio. All. Magnanelli. Arbitro: Pacella di Roma 2. Reti: 59’ Gravelo; 62’ Moray; 70’ Di Biase. VINCI – L’empolese Di Biase prova a spaventare i propri compaesani, ma alla fine laazzurra batte lantus (terza vittoria stagionale) tirandosi momentaneamente fuori dalla zona ‘calda’. Dopo un primo tempo equilibrato – palo di Lauricella e gran parata di Versari su Savio –, l’Empoli passa al 59’ con Gravelo che ribadisce in rete il rigore paratogli da Zelezny.