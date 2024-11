Lapresse.it - Papa Francesco: “L’Italia ripudia la guerra, possa attuarsi in tutto il mondo”

“Saluto il gruppo di Emergency di Roma Sud, impegnato a ricordare l’articolo undicesimo della Costituzione italiana che dice ‘lacome strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali’. Ricordare questo articolo, avanti! Equesto principioinil”. Lo ha dettoal termine della recita dell’Angelus dalla finestra del Palazzo Apostolico Vaticano in Piazza San Pietro. “Lasia bandita e si affrontino le questioni con diritto e negoziati. Tacciano le armi, si dia spazio al dialogo”, ha aggiunto il, esortando a pregare “per la martoriata Ucraina, Palestina, Israele, Myanmar, Sud Sudan”. Continuiamo a pregare per Valencia “Continuiamo a pregare per Valencia e gli altri popoli di Spagna che soffrono tanto in questi giorni.