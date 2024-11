Liberoquotidiano.it - Norris sparisce, Verstappen trionfa in Brasile: da 17esimo a primo, il capolavoro vale (quasi) il Mondiale

Impresa di Maxun "suicidio sportivo" dI Landonel Gran Premio delche con ogni probabilità chiude la questionedi Formula 1. A Interlagos, in una gara pazza e pazzesca fin dal warm-up (con l'incidente tragicomico di Lance Stroll finito nella ghiaia durante il giro di riscaldamento) e caratterizzata da pioggia e incidenti, l'olandese della Red Bull torna alla vittoria dopo un lunghissimo digiuno, risalendo dalla 17esima posizione al via alposto che lo blinda in classifica. Aldel pluri-campione del mondo fa da contraltare la debacle del suo ri, su McLaren, finito soltanto sesto nella gara che poteva decretarne l'ulteriore avvicinamento nella lotta al titolo Alle spalle di, le due Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly.