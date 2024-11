Ilfattoquotidiano.it - “Non viaggio mai in aereo con il reggiseno, mi piace così, ma gli altri passeggeri si lamentano e gli assistenti di volo mi hanno ordinato di coprirmi”: lo sfogo di Victoria Unikel

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

, imprenditrice e ex modella, non passa inosservata quando viaggia in. Leggings attillati, top scollati e niente. Un look audace che, unito alla sua abitudine di profumarsi abbondantemente durante il, scatena spesso le ire deglidie dei. È stata lei stessa a raccontarlo, in un lungoai microfoni del Daily Mail, in cui ha spiegato di farlo per il marito Gene Avakyan. “Pianifico cosa indossare in aeroporto settimane in anticipo”, confessa la 46enne al Mail. “Di solito scelgo abbigliamento sportivo firmato, leggings attillati o pantaloncini per far risaltare il sedere. Non lasciano molto all’immaginazione. Di certo creano un effetto seconda pelle”. E il? “Nonmai con il”, rivendica con sicurezza. “Penso che la gente abbia un problema con questo.