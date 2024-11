Terzotemponapoli.com - Napoli-Atalanta 0-3 – La Dea espugna il Maradona

0-3 – La Deail.,Cronaca e tabellino della partita. CRONACA Nel lunch-match dell’11a giornata di Serie A, l’batte 3-0 il, conquista la 5a vittoria di fila e frena la corsa della capolista. Alvittoria meritatissima della Dea, trascinata da un’incontenibile Lookman: il nigeriano sblocca il match con un sinistro al volo al 10?, poi trova il raddoppio al 31? con un potente destro da fuori area. Lukaku viene annullato da Hien, Kvaratskhelia è in giornata no e l’occasione più nitida per riaprire il match capita sulla testa di Buongiorno ma Carnesecchi è super (66?). Tris Retegui al 92? con una girata di destro. Ilrimane fermo a 25 punti, l’sale a 22.