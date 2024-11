MotoGP Bagnaia | Incredibile vincere 10 gare in una stagione ma contano anche le Sprint

Leggi tutto su Sportface.it

Peccoha commentato a caldo il successo nel GP della Malesia 2024, penultimo appuntamento del Mondiale di: “Dobbiamo capire come mai il sabato faccio fatica ad essere competitivo, mentre la domenica non è un problema. Oggi ho preso più volte la buca di ieri senza che succedesse nulla, mentre ieri sono andato fuori alla prima occasione. E’10in una, ma purtroppo ci sono leche“. Il ducatista ha poi parlato di Valencia: “Non si doveva correre, bisogna mantenere una certa sensibilità su determinati argomenti. Non gira tutto intorno al Motomondiale, perciò penso che bisogna dare una mano alla popolazione o magari al circuito“. Infine, il team manager della Ducati, Davide Tardozzi, ha detto a Sky: “Questo finale diè bellissimo ed è uno spot per la