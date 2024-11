Ilgiorno.it - Martellate nel locale. Tre turisti francesi aggrediti al karaoke

I segni su tutto il corpo: spalle, torace, schiena, braccia, testa. Calci, pugni e soprattutto. Tre uomini feriti e dimessi con prognosi comprese tra 20 e 40 giorni per i gravi traumi provocati dai violenti colpi sferrati da una sola persona, almeno nella ricostruzione degli. Sono ancora da chiarire con esattezza i contorni del raid andato in scena ieri notte in viale Espinasse, in zona Villapizzone: a farne le spese sono stati tredi 34, 37 e 41 anni, che hanno dichiarato alla polizia di essere stati picchiati da un cinese sconosciuto in undello stradone dell’estrema periferia nord ovest di Milano. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura sono intervenuti alle 4 al pronto soccorso dell’ospedale Sacco, dove con ogni probabilità isi sono recati da soli senza richiedere l’intervento di un’ambulanza.