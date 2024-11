Lanazione.it - L’ultima notte prima del lavoro. In 500 in corsa per i banchini. Domani la selezione decisiva

Leggi tutto su Lanazione.it

Cinquecento in coda per un posto. Sotto l’albero di Piazza Grande gli aspiranti Tirolesi sono quasi raddoppiati nel breve spazio di in una manciata di settimane. Dai 380 di inizio ottobre, ora i curriculum arrivati a destinazione sfiorano il tetto dei cinquecento, un nuovo record nella Città del Natale. Tutto concentrato tra le trentanove costruzioni in legno (la rete di casette che fanno da cornice alle maxi-baite): e dascatta il grande cantiere. Operai aldopochè sull’Antiquaria si spegneranno le luci e comincerà un’altra storia, un altro racconto. Quello di un evento ormai classificato tra i primi a livello nazionale e in grado di intercettare visitatori dal sud e dal centro Italia ma pure dal nord, bruciando sul tempo i mercatini dell’Alto Adige.