Inter-news.it - LIVE Monza-Inter Primavera 1-3: Zanaboni di testa riapre i conti

Alle ore 11 ha inizio la partita tra, valida per la decima giornata del Campionato1. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it.1-3 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 53? Conclusione di Quieto molto alta da fuori area. 48? CALLIGARIS SALVA L’! GAYE IN AREA PICCOLA IN SCIVOLATA ANTICIPA TUTTI, IL PORTIERE PARA COI PIEDI. Motta lascia crossare in libertà Postiglione, che trova in area di rigore il colpo didiche finisce sul secondo palo. 47?IL MATCH! 12.03 RICOMINCIA LA PARTITA! 12.02 Ilfa due cambi: Nene e Gaye per Longhi e Berretta. La squadra di Andrea Zanchetta chiude il suo miglior primo tempo della stagione con tre gol segnati al. Dominio totale concretizzato nelle reti di Lavelli, Berenbruch e Quieto.