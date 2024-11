Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: bandiera rossa, Verstappen ha ribaltato tutto con la pioggia!

17.49 Al momento la Ferrari perde 10 punti dalla McLaren nella classifica costruttori. 17.48nera per Hulkenberg: squalificato. 17.47 Le condizioni della Williams di Colapinto. Franco is out of the car and okay #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/y1aMnf2n8e — Formula 1 (@F1) November 3,17.44 La classifica al momento dell'interruzione. 1 Esteban Ocon Alpine Leader 2 MaxRed Bull Racing +1.118 3 Pierre Gasly Alpine +4.926 4 Lando Norris McLaren +5.933 5 George Russell Mercedes +10.419 6 Yuki Tsunoda RB +12.1037 Charles Leclerc Ferrari +14.197 8 Oscar Piastri McLaren +16.311 9 Fernando Alonso Aston Martin +18.677 10 Liam Lawson RB +21.505 11 Lewis Hamilton Mercedes +23.470 12 Valtteri Bottas Kick Sauber +28.37013 Carlos Sainz Ferrari +29.506 14 Sergio Perez Red Bull Racing +30.863 15 Or Bearman Haas F1 Team +32.