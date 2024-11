Calciomercato.it - L’attaccante finisce KO: a rischio per Juventus-Torino

Con impegni in rapida successione che daranno un volto ben preciso alla stagione delle due squadre,si sfideranno sabato alle 20.45 Dopo i soli due punti conquistati nelle ultime due giornate di campionato, laè tornata al successo contro l’Udinese, battendo i friulani con un rotondo 2-0. Tante le note positive per Thiago Motta, che ha ritrovato dai suoi quella solidità difensiva che ne aveva caratterizzato l’inizio di stagione. La prova del 9 per la ‘Vecchia Signora’, però, sarà rappresentata dai prossimi impegni ufficiali.KO: aper(LaPresse) – Calciomercato.itA cominciare da quello che vedrà Vlahovic e compagni sfidare il Lille di Jonathan David in una gara dal peso specifico non indifferente dopo il KO patito in extremis contro lo Stoccarda allo Stadium.