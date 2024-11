Gaeta.it - La Sicilia e la Sardegna godono di temperature estive: è tempo di bagni al mare

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Con la stagione autunnale ormai avviata, ci si aspetterebbe un significativo abbassamento delle. Tuttavia, le isole, così come gran parte del sud Italia, continuano a sperimentare un clima mite, favorevole per chi desidera ancora approfittare deial. Secondo i meteorologi di iLMeteo.it, le condizioni meteorologiche sono influenzate da un persistente campo di alta pressione che tiene compagnia alla penisola. Scopriamo i dettagli di questo fenomeno.sopra la media in Italia Leattuali superano la media stagionale su tutto il territorio nazionale, permettendo di sfruttare appieno le attrezzature balneari.