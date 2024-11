Ilgiorno.it - Il poliziotto che faceva del bene. Un quadro speciale in Questura in onore di Luigi Rapicavoli

C’è chi lo ricorda con nostalgia per averlo conosciuto come inventore della formazione Arcolabaleno Down e chi per averci lavorato insieme nella polizia. Ma c’è pure chi lo rimpiange pur non avendolo mai conosciuto e ha saputo della bella avventura umana di “Gino“ dai racconti di famigliari, colleghi e amici., morto a 54 anni il 9 ottobre 2004, non poteva che lasciare una traccia profonda . La conferma si è avuta ieri mattina in: a 20 anni dalla morte delbarese di nascita e monzese d’adozione, la moglie Elena Altobrandoha donato alla polizia un’opera che il marito aveva commissionato alla pittrice Mariella Convertini. Lo stemma della polizia di Stato è riprodotto su un affresco strappato. "Portarlo qui - ha spiegato Elena - mi emozionava troppo".