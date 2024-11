Sport.quotidiano.net - Il mister "Un momento molto complicato"

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

di Alessandro Bedoni LA SPEZIA Pierpaolo Bisoli nella sala stampa dello stadio Picco è realista e a tratti appare quasi rassegnato ad un destino già scritto (dai risultati fin qui ottenuti). Sa che la situazione non è certamente bella. "Signori, le soluzioni sono due, o si decide che bisogna cambiare il manico o si decide che si continua ad andare in guerra con il sottoscritto. I risultati dicono che il, ed io certo non mi nascondo. Se la società deciderà di cambiare, vi dico subito che continuerò a volere bene al Modena, e ringrazierò tutti, dal primo all’ultimo dei suoi componenti, i tifosi e anche voi giornalisti. Se invece avrò ancora fiducia, sono pronto a dare tutto me stesso come ho fatto sino ad adesso".