I Casi di Teresa Battaglia 3 si farà: quando esce la terza stagione Luce della Notte

Ci sarà3 ? Elena Sofia Ricci ha ottenuto un altro grande successo interpretando, il personaggio ideato da Ilaria Tuti nei suoi romanzi. Anche la secondaNinfa Dormiente ha ottenuto ottimi ascolti su Rai 1, riconfermandosi tra le fiction più viste di tutta latelevisiva. Una miniserie basata su un unico caso, una particolarità che è piaciuta molto ai telespettatori che si stanno già chiedendo se Idi3 si. Ecco le ultime notizie che abbiamo in merito. Idi3 sila, il grande successo di Elena Sofia Ricci Publispei attendeva solamente un segnale dal grande pubblico, ed è sicuramente arrivato con una media di oltre il 22% di share, con quasi 4 milioni di telespettatori. Numeri sufficienti per il proseguimento de Idi3 in tv.