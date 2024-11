Thesocialpost.it - Draghi lo spendaccione? No, Draghi l’europeista pragmatico

Una presa di posizione che molti faranno fatica a inquadrare, sia negli schemi impolverati della politica, sia nella banalità della retorica sull’Europa. L’intervento di Mariosul Financial Times – in cui ha invitato l’UE a lasciarsi ispirare dalla politica economica dell’attuale governo laburista del Regno Unito – ha delineato una visione economica che non solo risponde alle attuali sfide del Continente, ma si propone come modello di sviluppo a lungo termine. Il pensiero dell’ex presidente della Banca Centrale Europea ed ex primo ministro italianosi sviluppa attorno a cinque concetti centrali: un incremento degli investimenti pubblici su scala nazionale ed europea, l’adozione di politiche fiscali progressive, un focus sulla crescita endogena, la condivisione della sovranità fiscale e il riformismo economico.