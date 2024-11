Ilrestodelcarlino.it - Daspo urbano: allontanato dopo i furti, ma lui resta. Denunciato 50 volte da inizio anno

Pesaro, 3 novembre 2024 –15in poco più di venti giorni, dal 7 al 30 ottobre, e 50dall’dell’. E’ la storia di G.D., 34 anni, rumeno, uno dei tanti ospiti fissi del cosiddetto “muretto del disagio” che si trova appena fuori dall’entrata del pronto soccorso, accanto ai bagni chimici. La maggior parte di queste denunce le ha prese, oltre che per piccoli reati di tipo predatorio, soprattuttodi generi alimentari nei supermercati tra Celletta, Iper Conad e Coop, soprattutto per non aver mai ottemperato al divieto di ritorno a Pesaro che sistematicamente gli viene contestato e precedentemente il cosiddetto. Ispesso riguardano anche alcolici, preziosa merce di scambio da offrire in cambio di una dose di droga. Come lui la sua ragazza, A.V., coetanea e anche lei comunitaria.