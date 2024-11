Ilgiorno.it - Bergamo Jazz 2025. Quando il suono dà gioia

Uno dei sassofonisti più in vista della sua generazione, plurinominato ai Grammy Awards, incisioni e collaborazioni con i miglioriisti contemporanei. È ancora "firmata" da Joe Lovano, 71 anni, la nuova edizione - la 46^ - diFestival, una manifestazione con una risonanza internazionale consolidata e una partecipazione di pubblico in costante crescita. La kermesse (la seconda che vede Lovano nelle vesti di direttore artistico) è in programma dal 20 al 23 marzo con concerti al Teatro Donizetti e Teatro Sociale e altri appuntamenti in giro per la città. "Sounds of Joy" è il titolo dell’edizionedi, ma è anche il titolo di un disco inciso nel 1991 da Lovano. Tre le serate al Donizetti. Il via il 21 marzo (ore 20,30) con il duo formato da Dave Holland e Benin Lioonel Loueke.