Davidemaggio.it - Amici 24, diretta sesta puntata: Alessandra Celentano propone l’espulsione di TrigNO

Leggi tutto su Davidemaggio.it

Anticipazionidi domenica 3 novembre 2024 Maria De Filippi conduce su Canale 5 ladella nuova edizione di, registrata giovedì. Due allievi hanno affrontato la sfida: si tratta del cantante Luk3 e della ballerina Teodora, che sono riusciti a confermare la loro presenza nella scuola e a ‘riottenere’ il banco.Spazio inoltre alla consueta gara tra gli allievi. Gli ultimi delle classifiche e, dunque, in sfida, sono risultati essere Ilan per il canto (i migliori Chiamamifaro e Vybes) e Sienna per il ballo (al primo posto Daniele). A giudicarli, il produttore Michelangelo e l’ex ballerina Oriella Dorella, mentre Noemi è intervenuta per la gara di inediti.Ospiti musicali dellaHolden e Mew, con il nuovo brano Grandine, e Ghali, con Niente panico.24,diDavide Maggio.