Alexander Zverev trionfa a Parigi-Bercy. Il tedesco domina Humbert in finale

Dominio assoluto dinelladel Masters 1000 di. Un ultimo atto senza storia quello del torneono, con ilche schianta in due set il francese Ugocon il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e minuti di gioco. Persi tratta del ventiduesimo titolo della carriera, il settimo 1000 in bacheca, il secondo stagionale dopo la vittoria agli Internazionali d’Italia. Dall’altra parte sicuramente un torneo da ricordare per, arrivato alla sua primain un 1000 dopo aver battuto anche Carlos Alcaraz.nte al servizio, non concedendo nemmeno una palla break al francese. Ilha ottenuto il 91% dei punti quando ha servito la prima ed il 79% con la seconda.ha chiuso con 15 vincenti rispetto ai 12 di, che ha commesso molti più errori non forzati dell’avversario (25 contro 9).