Wta Finals Riyadh 2024 debutto da sogno per Paolini | battuta in due set Rybakina

Promossa a pieni voti Jasmine, attesa da un esame molto tosto alalle WTAma capace di superare in due set la più quotata Elena. Sul veloce indoor di(Arabia Saudita),la tennista azzurra ha prevalso con il punteggio di 7-6(5) 6-4 ed ha raggiunto in vetta al Gruppo Viola Aryna Sabalenka. Prestazione maiuscola da parte della numero uno d’Italia, che non ha pagato minimamente la tensione delin una manifestazione così importante ed ha bissato il successo ottenuto ai danni della kazaka al Roland Garros. Sicuramente il fatto che persi trattasse del primo match da oltre due mesi ha inciso e la campionessa di Wimbledon 2022 è apparsa lontana dalla sua forma migliore. Ciò non toglie tuttavia nulla alla meritata vittoria di, più in corsa che mai per un posto in semifinale.