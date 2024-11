Calciomercato.it - “Vlahovic è scarso”, ultima chiamata: bufera e bomber spalle al muro

Leggi tutto su Calciomercato.it

La Juventus e Dusana caccia di riscatto, ma la pazienza sta finendo: il serbo viene attaccato duramente ancora una volta nell’ambiente bianconero Ancora una volta, grandi attese per la Juventus e per Dusan, che il club bianconero e l’attaccante stanno rispettando soltanto in parte. Sprazzi molto positivi ma anche una certa distanza che si è già creata dalla vetta e da provare a ricucire, soprattutto con i gol del serbo, uno dei giocatori chiamati a fare la differenza. “”,al– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Nonostante numeri da non disprezzare, però,riesce ad accendersi soltanto a momenti. E il dibattito su di lui prosegue. Includendo anche i discorsi di mercato. Il sostituto dipotrebbe essere David, se non arrivasse il rinnovo di contratto.