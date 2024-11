Donnaup.it - Trucchi antispreco per lavare le stoviglie! Curiose?

Ci sono tantissimiutili peri piatti in senza ricorrere ai prodotti chimici. Molti sono, infatti, i prodotti ecologici, facilmente biodegradabili, che vi consentiranno di pulire leaccuratamente, ma senza consumare molta acqua o sostanze chimiche. Il primo suggerimento resta quello di utilizzare un detersivo rigorosamente sfuso, per evitare l’acquisto di imballaggi superflui. E poi? Non finisce qui!? Iniziamo! I miglioriperi piatti a mano Una volta acquistato il detergente liquido fuso, trasferitelo all’interno di un erogatore a pompetta, riciclate il dispenser di un vecchio sapone per mani! Così, eviterete di sprecare grandi quantità di prodotto. Cominciate a mettere i piatti e tegami in ammollo mentre ancora state sparecchiando la tavola, le incrostazioni si elimineranno più facilmente.