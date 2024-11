.com - Serie C Femminile / La Jesina Aurora in trasferta a Ferrara in cerca di continuità: le parole pre-partita di Fiorella

Dopo essere tornate alla vittoria con un perentorio 3-2 contro il Gatteo Mare, le leoncelleno di fare ancora risultato acontro la Spal: Elisabettacarica la squadra JESI, 2 novembre 2024 – ? tornato il sorriso in casa. Le leoncelle infatti, dopo un periodo nero senza reti segnate né vittorie, sono riuscite a rialzare la testa battendo per 3-2 al Carotti il Gatteo Mare. Le jesine hanno offerto una grande prova, con una vittoria che, nonostante il risultato, non è mai stata messa seriamente in discussione. ElisabettaTutte le qualità rimaste nascoste nell’ultimo periodo negativo sono venute fuori nell’incontro di domenica scorsa, e ora le leoncelle sono indi quellache sta mancando dall’inizio del campionato.